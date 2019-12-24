REFORM تستعرض سيناريوهات اصدار قانون حماية الاسرة من العنف

رام الله - وطن: اعادت قضية مقتل الفتاة اسراء غريب – الضرب المفضي الى الموت حسب التكيف القانوني للنيابة العامة - من بيت لحم الى الواجهة من جديد مشروع قانون حماية الاسرة من العنف الذي انطلقت النقاشات بشأنه منذ العام 2005 بدعوة من مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومنذ ذلك الحين ما زال مشروع القانون طي الادراج في مكاتب الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، حيث وبعد احالته من ديوان الفتوى والتشريع الى حكومة الدكتور رامي الحمد الله الذي بدوره ارسله لمكتب الرئيس مجمود عباس لإقراره الا ان مكتب الرئيس اعاده الى مجلس الوزراء باعتبار ان الحكومة السابعة عشرة ( حكومة الدكتور رامي الحمد الله ) هي حكومة تسيير اعمال ولا يحق لها احالة مشاريع قوانين، وبعد استلام حكومة الدكتور محمد اشتية مهام عملها تم اعادة مشروع القانون للسيد الرئيس لإصداره.

وعلى اثر مقتل الفتاة اسراء غريب تعهدت وزارة شؤون المرأة على لسان وزيرتها السيدة أمال حمد بإصدار قانون حماية الاسرة قبل نهاية العام 2019، حيث وضعت الأرقام المرعبة لقتل النساء صورة الدولة الفلسطينية على المحك وخاصة ان فلسطين من الدول التي انضمت الى المعاهدات الدولية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء وخاصة اتفاقية سيدوا بدون تحفظات، وبات من الضروري جدًا اصدار القانون، وقد بلغت الجريمة الثانية والعشرون منذ بداية العام الحالي للعام 2019 في الاراضي الفلسطينية، حسب احصائيات مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي

المسار الزمني لمشروع قانون حماية الاسرة من العنف.

أن المطالبة بإصدار قانون حماية الاسرة من العنف ليست وليدة اللحظة وإنما منذ العام 2005 بمبادرة من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وذلك على أثر الاشتباك مع المنظومة التشريعية السارية في الاراضي الفلسطينية وتعاملها مع النساء ضحايا العنف داخل الأسرة.

وفي كانون أول من العام 2008 عُقد مؤتمراً وطنياً بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة شؤون المرأة بعنوان "نحو تبني قانون حماية الأسرة من العنف" ومن خلاله أعلن عن مسودة "مشروع قانون حماية الأسرة من العنف"، من اجل طرحه للنقاش المجتمعي الفلسطيني بالاستناد إلى تجارب عالمية وعربية.

كما تبنت خطة التنمية الفلسطينية لوزارة شؤون المرأة الوثيقة الاستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 2011 – 2013، والتي تضمنت في هدفها الاستراتيجي الثالث بشأن تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف الأسري العمل على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف. كما وابقت عليه في خطتها للأعوام 2011 – 2019 في هدفها الاستراتيجي الثاني.

بدورها تبنت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية " آنذاك" ووزارة شؤون المرأة في العام 2012 مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وقامت اللجنة بتنسيب مشروع القانون إلى مجلس الوزراء من اجل إدراجه على الخطة التشريعية للحكومة.

في العام 2013 تم ادراج مشروع قانون حماية الاسرة من العنف على جدول اعمال مجلس الوزراء، وتم احالت مشروع القانون للوزارات كافة لوضع الملاحظات على المشروع، حيث تم الموافقة عليه بالنسخة النهائية في حزيران 2016.

هل سيرى قانون حماية الاسرة من العنف النور بعد 14 عام من نقاشه

مع كل الضغوطات التي مارستها المؤسسات الاهلية والاتحادات العامة، وعلى الرغم من بشاعة جريمة مقتل الفتاة اسراء غريب وتحولها الى قضية راي عام ومع تزايد الضغوطات الاقليمية والدولية لاحترام التعهدات والاتفاقيات التي انضمت لها فلسطين الى ان القانون ما زال يراوح مكانه.

سيناريو اصدار القانون: على الرغم من معدل الجريمة المرتفع بحق النساء وانضمام فلسطين الى اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المراة " سيداو" وتعهد وزارة شؤون المراة على لسان وزيرتها السيدة امال حمد بإصداره قبل نهاية عام 2019، وخاصة بعد مقتل الفتاة اسراء غريب وما رافق هذه الجريمة من رد فعل شعبي رافض للجريمة والذي عبرة عنه المواطنين والنشطاء من مظاهرات ومسيرات واحتجاجات في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ان كافة هذه المعطيات القوية قد تؤشر على ولادة القانون على بداية العام 2020، وفي ظل مطالبات حثيثة من المؤسسات النسوية والحركات المجتمعية مع كل جريمة تؤدي الى مقتل فتاة وفي ظل انضمام فلسطين الى العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الدولية وما يعنيه لدولة واقعة تحت الاحتلال تريد من المجتمع الدولي ان يناصرها في دفاعها عن حقوقها الوطنية والتحرر من دولة الاحتلال، كل ذلك يضع الحكومة الفلسطينية في موقف محرج اذا لم تلتزم بما وقعت عليه من التزامات.

سيناريو عدم اصدار القانون: ضعف الحراك الأهلي وعدم وحدويته وانشغال الساسة الفلسطينيين بالعديد من القضايا السياسية ذات الأولوية حسب تعبيرهم كصفقة القرن والانتخابات، بالإضافة الى الدور التقليدي لصانعي السياسات وخاصة جهات الاختصاص ( وزارة شؤون المراة) في التعامل مع قضايا العنف الموجه ضد النساء على شكل شجب واستنكار دون تدخلات حقيقية تفضي الى مزيد من المساواة والحماية، وفي ظل عدم وجود مجلس تشريعي فاعل وقوي قادر على فرض التشريعات الحامية للنساء، وضعف شراكة المرأة في صناعة القرار وتحديدا في المناصب العليا التي تمكنها من تغيير السياسات العام لصالحها وصالح الفئات المهمشة، وعدم وجود ثقافة مجتمعية حامية للنساء، و ضعف الميزانيات المخصصة لدور ومراكز الحماية ، والاعتماد على فكرة الهبة الموسمية وقت حدوث جريمة قتل، و نظام تعليمي تقليدي يفتقر الى لغة جندرية يضمن العدالة والمساواة للنساء.

خلاصة:

المتتبع لتاريخ العنف الموجه على أساس النوع الاجتماعي وجرائم القتل التي ترتفع بشكل ملحوظ وضعف الوعي الجمعي والتفرد الذكوري في مستويات صناعة القرار والواقع الفلسطيني السياسي والاقتصادي المركب يشكك في اصدار القانون مع نهاية العام 2020، لذا يجب على المؤسسات الأهلية توحيد رسالتها وخلق أدوات جديدة ضاغطة تمكنها من استصدار القانون، ضرورة الضغط لإجراء الانتخابات التشريعية كونها الطريقة التشريعية التي تضمن اصدار القانون.