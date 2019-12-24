الصحة لوطن: 14 حالة إصابة بإنفلونزا الخنازير بالضفة وغالبيتها تمت معالجتها

رام الله- وطن: قال الناطق باسم وزارة الصحة، أسامة النجار لوطن، إن عدد الحالات المشخصة بإنفلونزا الخنازير لدى وزارة الصحة هي 14 حالة في الضفة الغربية، كانت موزعة على المشافي بما فيها المشافي الخاصة، مشيرا الى أن نسبة حالات المرض بإنفلونزا الخنازير أقل من المعدل مقارنة العام.

وأضاف: أغلب المرضى تم أعطائهم الدواء المناسب لانفلونزا الخنازير وهو "تام فلو" بالاضافة الى الأدوية الخافضة للحرارة، وتم ارسالهم الى منازلهم مع مراعاة أن ابقائهم بعيدا عن الازدحامات لكي لا تنتقل العدوى الى غيرهم، موضحا أن ذلك باستثناء 3 حالات ما زالت ترقد بمشافي خاصة بالضفة، وتعمل الطواقم الطبية المدربة بالتعامل مع حالاتهم.

وأوضح أن المطلوب من المريض الراحة، وشرب المشروبات الساخنة و الاستمرار بالدواء للقضاء على الفايروس، واستخدام أدواته الخاصة.

وأضاف أنه يجب على المواطنين وخاصة النساء الحوامل والاطفال وكبار السن، أن يتجنبوا الاقتراب من مرضى الإنفلونزا بشكل عام لان مناعتهم ضعيفة.

وأوضح أن هناك أيضا 450 عينة موجوده بالفحص حاليا، مأخوذه من المرضى المشكوك أنهم مصابون بإنفلونزا الخنازير، ليتم تحليلها والتأكد ما اذا كانت انفلونزا عادية موسمية أم إنفلونزا خنازير، ولكن لم تصدر نتائجها بعد ونحن ننتظر.

وأشار النجار إلى أن ذروة انتشار المرض تكون في فصل الشتاء لانها بيئة مناسبة لفيروسات الانفلونزا بشكل عام، وانفلونزا الخنازير هي انفلونزا موسمية يمكن معالجتها. مؤكداً أن الطواقم الطبية مدربة بشكل جيد وتتعامل مع انفلونزا الخنازير بشكل جيد.