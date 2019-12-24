المستوطن "غليك" يقود اقتحاما جديدا للأقصى

وطن: قاد المستوطن "يهودا غليك"، اليوم الثلاثاء، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك، برفقة عشرات المستوطنين، وقائد شرطة الاحتلال، وعدد من ضباطه.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المتطرف غليك اقتحم الأقصى مع 211 مستوطنا، وقائد شرطة الاحتلال في القدس "دورون يديد"، وعدد من ضباطه، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال سلمت عددا من الشبان والشابات بلاغات، لمراجعة مخابراتها؛ بحجة تواجدهم في باحات الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لنحو أسبوع.