هل عادت إسرائيل إلى وسائل التعذيب التقليدية؟

كتب : عصمت منصور / اسير محرر ومختص في الشأن الاسرائيلي

اعاد المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة الضمير يوم امس(23-12-2019) والذي وصف بشكل تفصيلي وموجع اساليب التعذيب الجسدي القاسية والعنيفة التي استخدمها الاحتلال ضد المعتقلين فيما بات يعرف بخلية بوبين التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمتهمة بتفجير عبوة ادت الى قتل مستوطنة قرب عين بوبين قبل اربعة شهور،الى الاذهان مشاهد واساليب التعذيب التي كان جهاز الامن الاسرائيلي الداخلي(الشاباك) يسخدمها بشكل ممنهج ضد المعتقلين الفلسطينين في الماضي.

عودة الحديث عن التعذيب الجسدي، يوحي وكأن الاحتلال توقف لفترة عن هذه الاساليب، علما ان التعذيب لم يتوقف لحظة، وان ارتدى اوجه اخرى وتم تغليفه بدعاية خبيثة تهدف الى طمسه والتلاعب بالرأي العام الدولي وتضليل مؤسسات حقوق الانسان.

رسميا اعلنت اسرائيل وبقرار من المحكمة العليا قبل عقدين بالتمام والكمال انها توقفت عن استخدامك وسائل التعذيب الجسدي اثناء التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين.

هذا القرار بالذات والذي جاء لتبيض صفحة الشاباك الحافلة بالجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، كشف الحقيقة التي تقول ان اسرائيل ارادت ان تعيد صياغة اساليبها، دون ان تتنازل عن اساليب التعذيب الجسدي العنيف والذي يعد جريمة حرب، بل تعيد تسميته.

التعذيب لم يتوقف، ولا تم ضبطه وخلق ادوات رقابة عليه، بل اعيد تدويره وانتاجه تحت مسمى(الضغط المعتدل) الذي يتم تبريره بذريعة ان المعتقل يشكل(قنبلة موقوته).

معنى قنبلة موقوته مضلل وخادع وينطوي على خطر شديد ومباشر على المعتقل، لان كلمة "قنبلة" و"موقوته" المستوحاة من القاموس العسكري الاسرائيلي، توحي بخطر الانفجار الاني والمتسارع الذي يجب وقفه باسرع وقت، وبالتالي، تبرير اللجوء الى العنف والتعذيب الجسدي الذي قد يصل الى تكسير الاضلع وتهتك الاظافر ونتف اللحية والمنع من النوم والفشل الكلوي كما حدث مع العربيد ورفاقه.

الاخطر، هو كون المصطلح مضلل وخادع ومطاط، ويمكن الصاقه بأي معتقل واللجوء اليه بشكل متكرر ويومي لسبب بسيط ان الشاباك هو القاضي والجلاد، وهو المرجعية الوحيدة التي تحدد صفة المتهم وطريقة التعامل معه، محميا بمنظومة قضائية تطاوعه وتشكل غطاءا قانونيا شكليا لجرائمه.

الشاباك لم يعد الى وسائل التعذيب العنيفة، لانه لم يتخلى عنها للحظة، ولا حرمها بل ابقاها ضمن الادوات المشروعة في مواجهة المقاومين الفلسطينيين.

تصبح هذه الوسائل العنيفة والتبريرات التي تساق للدفاع عنها اكثر خطرا، اذا ما اخذنا بالاعتبار غياب اي وسيلة رقابة محايدة وموضوعية وموثوقة على المحققين في اقبية تحقيق الاحتلال وعدم ادانة اي محقق منذ قيام هذا الاحتلال حتى الان بتهمة التعذيب.