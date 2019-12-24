شرطة الاحتلال تستدعي شابا من القدس

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، استدعاء لشاب كان يجلس في باحات المسجد الأقصى المبارك قرب باب الرحمة.

وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال شرعت باستفزاز الشاب الذي تواجد لحظة اقتحام عشرات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى وسلمته بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في المسكوبية.

ويتزامن ذلك مع عمليات اقتحام واسعة ينفذها الاحتلال منذ مطلع الأسبوع الجاري في باحات المسجد الأقصى المبارك لمتطرفين ومستوطنين بشكل استفزازي بحجة حلول ما يسمونه عيد الحانوكاه.