"فيسبوك" تطور نظاما خاصا لتتحرر من منافسيها

رام الله- وطن: في محاولة لتحرير نفسها من عمالقة التكنولوجيا الآخرين، مثل "غوغل"، تعمل "فيسبوك" على تطوير نظام التشغيل الخاص بها OS، وفقا لتقارير جديدة.

وقال فيكوس كيركباتريك، أحد رواد التقنية الجديدة في "فيسبوك"، بقسم Facebook exec، إنه في المستقبل، يمكن أن تعمل منتجات أجهزة "فيسبوك" مثل Oculus وPortal بنظام التشغيل الخاص بالشركة.

ويتولى قيادة المشروع، مارك لوكوفسكي، وهو مهندس سابق في مايكروسوفت شارك في تطوير نظام التشغيل Windows NT.

ولم توضح شركة "فيسبوك" متى يصل نظام التشغيل الخاص بها أو المنتجات التي ستستخدمه أولا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفكر فيها "فيسبوك" في تطوير نظام تشغيل خاص بها، حيث طورت الشركة نماذج أولية لنظام التشغيل OS مخصص لواجهة "فيسبوك هوم"، ولكنها قررت في النهاية استخدام أندرويد.

ويعد OS جزءا من جهد أكبر لجعل الشركة مكتفية ذاتيا، وقال أندرو بوسورث، رئيس قسم الواقع المعزز والواقع الافتراضي في "فيسبوك": "نريد حقا التأكد من أن لنا مكانا خاصا بنا في المستقبل"، وتابع: "لا يمكن أن نثق بالسوق أو المنافسين لضمان حدوث ذلك، لذا سنفعل ذلك بأنفسنا".