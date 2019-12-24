استطلاع لوطن: 52% يؤيدون مظاهر "العسكرة" ضمن نشاطات الحركة الطلابية داخل جامعة بيرزيت

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته وطن ان الغالبية من المستطلعين يؤيدون مظاهر " العسكرة " او " اللثام " ضمن نشاطات الحركة الطلابية داخل جامعة بيرزيت.

ووجهت وطن، لقرائها السؤال التالي في 17 كانون اول /ديسمبر: ما رأيك بمظاهر " العسكرة " او " اللثام " ضمن نشاطات الحركة الطلابية داخل جامعة بيرزيت ؟ حيث شارك في الاستطلاع 726 شخص، اعرب 52% من المستطلعين عن تأييدهم لمظاهر "العسكرة" او "أللثام" ضمن نشاطات الحركة الطلابية داخل جامعة بيرزيت، بينما عارض 48 % من المستطلعين تلك المظاهر.

وكانت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت قررت في 17 كانون اول/ ديسمبر اغلاق الجامعة والاعتصام بداخلها، حيث لا يزال الاعتصام قائما حتى اللحظة.

وجاء الاعتصام احتجاجا على قرارات ادارة جامعة بيرزيت باخلاء الجامعة نظرا لموقفها من النشاطات الطلابية في الجامعة، وما اسمته بـ"عسكرة" النشاطات في اشارة منها الى الرموز التي يستخدمها الطلبة كاستخدام اللثام او بعض مجسمات المقاومة في المهرجانات.