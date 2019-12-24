"مكافحة الفساد" تشارك بمؤتمر "حوكمة الإدارة العامة: الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"

رام الله- وطن: شارك وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في أعمال المؤتمر العربي "حوكمة الإدارة العامة: الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، والذي عقد في سلطة عُمان، بتنظيم من معهد الإدارة العامة في سلطة عُمان، ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وشارك في المؤتمر عدد من القيادات الإدارية الحكومية والرسمية من مختلف الدول العربية، بالإضافة لعدد من المختصين والباحثين والأكاديميين من المراكز البحثية والجامعات العربية، وضم وفد هيئة مكافحة الفساد المشارك في المؤتمر كل من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة الأستاذة هنادي أبو بكر ورئيس قسم التشريعات في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة الأستاذة الاء النقيب.

واكد المؤتمرون على أهمية دور الحوكمة المؤسسية في نجاح الحكومات بتحقيق أهداف وغايات استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة، واوصى المؤتمرون بضرورة إنشاء جهة مركزية على مستوى كل دولة، تكون مرجعية لجميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة والاهلية في تطبيق الحوكمة، بالإضافة لإنشاء ادارات مستقلة لدعم تطبيقات الحوكمة ضمن الهياكل التنظيمية في المؤسسات العامة على أن تتمتع بالحيادية والاستقلالية الكاملة.

وتندرج مشاركة هيئة مكافحة الفساد في هذا المؤتمر ضمن جهود الهيئة بتعزيز علاقاتها وشراكاتها مع كافة المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، حيث تمنح الهيئة الفرصة لموظفيها وكاردها الإداري للمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة.