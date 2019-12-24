سنبقى نلدغ ومن نفس الحجر

كتب سامر عنبتاوي: دعمت الولايات المتحدة دولة الإحتلال بالسلاح و المال وسياسيا منذ نشأتها ، بل أصبحت شريكة للإحتلال، و استعملت الفيتو ضد كافة القرارات التي تساند فلسطين وتدين الإحتلال ، و ابتزت الدول التي تساند فلسطين ودعمت التي تعاديها ، ووضعت المقاومة الفلسطينية على سجل الإرهاب ، واعترفت بالقدس عاصمة للكيان ، وشرعنت الاستيطان و دعمته ، ودافعت عن جرائم الحرب وضد الانسانية من قبل الإحتلال لم تخف دعمها المطلق له .

عربيا

غزت العراق فقتلت ودمرت و زرعت المارينز في لبنان ، وهددت سوريا وحاصرتها ولا تزال ، وعبثت في ليبيا بعد حصارها ، و دعمت الحرب على اليمن ، و احتكرت الأسواق العربية وربطت الإقتصاد بمصالحها ، وسيطرت على النفط ونهبته والموارد الطبيعية ، واحتجزت أموال العرب و ابتزت و نهبت أموال الخليج.

إسلاميا

غزت افغانستان وقتلت ودمرت وتحاصر و تهدد إيران، وهاجمت الصومال ، وتعبث بالإقتصاد التركي ، وحاربت نمو الدول الإسلامية ، وتعبث بين الهند و باكستان .

دوليا

احتلت ودمرت فيتنام ، وحاصرت كوبا ، ودعمت الإنقلاب في تشيلي و نيكاراغوا ، وتحارب فنزويلا ، واساطيلها تجوب العالم بعربدة ، وأنشأت شركات متعددة الجنسيات ، وعبثت في الإقتصاد العالمي ، وخاصة من خلال صندوق النقد الدولي ، وتدعم الدكتاتوريات و الظلم و تحارب الثورات و الشعوب حول العالم .

فماذا فعلت الصين ؟؟

فلسطينيا

داعم ملتزم لكافة القرارات والتوجهات التي تدعم القضية الفلسطينية ومدافع عنها في مجلس الأمن و خارجه ، و لم تدعم ممارسات الإحتلال بل أدانتها .

عربيا

على علاقة جيدة مع جميع العرب ، وباحترام متبادل وعلاقات إقتصادية لا يشوبها الهيمنة و السيطرة ولا طمع في الموارد ، لم تعتد على أي دولة عربية ولم تدعم النزاعات و لم تتدخل في الشؤون الداخلية و دافعت عن الحقوق العربية .

إسلاميا

ينطبق عليها ما ينطبق عربيا، فعلاقات ممتازة و حسن جوار ، و تبادل تجاري و احترام سيادة و عدم تدخل .

دوليا

دعمت فيتنام و كوبا و حركات التحرر في مواجهة السياسات الإستعمارية ، وتصدت للهيمنة الأمريكية سياسيا و اقتصاديا ، و لم تحاول الهيمنة على العالم رغم اقتصادها المميز و لم تستعمر و لم تحارب الدول و الشعوب .

و الله أخجل و أنا أكتب هذه السطور وأشعر أنني أكتب ما لا يجب أن يكتب من بديهيات و أمور مسلم بها ، و إنما أكتب مضطرا ، ليس دفاعا عن الصين و إنما أشعر بالخجل عندما تستدرجنا أكثر دولة معادية لمصالحنا ، و داعمة لأعدائنا إلى مربع العداء لدولة كبيرة داعمة لحقوقنا ، استغلالا للعاطفة الدينية ، وفي حرب أمريكا الإقتصادية ضد الصين لنصبح وقودا لها ، و المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ، وللأسف نلدغ مرات و مرات ، وابرز الأمثلة أفغانستان ، فتصبح أمريكا داعمة للإسلام و المسلمين ، وأعداء و منافسي أمريكا أعداء لهم ، فما لكم كيف تحكمون ؟؟!!