سلطات الاحتلال تسحب رخصة المحاماة من الأسير طارق برغوث

وطن: قررت المحكمة الانضباطية لنقابة المحامين في دولة الاحتلال، سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة من طارق برغوث بصورة دائمة بعد إدانته من محكمة عسكرية في قضايا أمنية. بحسب ما أفادت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وكانت المحكمة العسكرية في عوفر قد حكمت قبل نحو خمسة أشهر بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة عشر عامًا ونصف العام، على المحامي طارق برغوث من سكان شرقي القدس، بعد أن أدانته في اطار صفقة ادعاء بارتكاب أربعة عمليات إطلاق نار.

يذكر أن برغوث "45 عامًا" من سكان الولجة قضاء بيت لحم ويسكن في شرقي القدس.