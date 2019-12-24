بعد رفض انضمامها لمنظمة "آسيان": دولة الاحتلال تسعى للانضمام الى منظمة "ميكونج" الآسيوية

وطن: أفاد موقع "واينت" العبري أن وزارة الخارجية قررت التقدم بطلب الانضمام كـ"شريكة تطوير" لمنظمة هامة تصم نصف من أعضاء منظمة "آسيان"( رابطة دول جنوب شرق آسيا) التي فشلت "إسرائيل" بالانضمام الى عضويتها بسبب معارضة ثلاث دول: ماليزيا، اندونيسيا، سلطنة برونوي، الأمر الذي جعل دولة الاحتلال تسعى للانضمام الى منظمة إضافية وهي ACMECS (ميكونج استراتيجية التعاون الاقتصادي) والتي تضم خمس دول وهي: كامبوديا، ميانمار، تايلاند، فيتنام ولاوس، وهم يشكلون معا نصف أعضاء "آسيان".

وبعث وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، دعوة الى خمسة من نظرائه في هذه الدول لحضور مؤتمر في "إسرائيل".

وقال المسؤول عن ملف آسيا في خارجية الاحتلال إن: "منظمة ACMECS هامة وقوية وإسرائيل تسعى لأن تكون عضوة باعتبارها "شريكة تطوير". يوجد لدينا الكثير مما يمكننا أن نعرضه ونشارك فيه.

مشدداً على أهمية المشركة لأول مرة أيضا في المنتديات الدولية الهامة في قارة آسيا.