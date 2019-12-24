رئيس أركان جيش الاحتلال: اغتيال بهاء أبو العطا أزال تهديداً عن أمن "إسرائيل"

وطن: قال رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال، افيف كوخافي، إن تصفية القائد في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا في قطاع غزة والمواجهات التي تبعت هذه العملية افضتا إلى إزالة تهديداً لأمن "إسرائيل"، وأوجدتا ظروفا أحسن في تعامل جيش الاحتلال مع قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، بمناسبة انتهاء عملية "استخلاص العبر" من العدوان الأخير على قطاع غزة الشهر الماضي التي بدأت باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، إن العملية حققت أهدافها ومنها إيجاد الظروف لتحسين الواقع في القطاع وفي جنوب دولة الاحتلال بشكل عام.

وتطرق تقرير جيش الاحتلال إلى استشهاد ثمانية أفراد من عائلة "السواركة"، في مدينة دير البلح قائلاً : أنه تم رصد المكان عدة مرات.. والتحقق الأخير كان قبل استهدافه ببضعة أيام، لكن اتضح أنه لم يكن مغلقاً وقد تواجد بداخله مدنيون. وفق تقرير الاحتلال.

واستشهد ثمانية مواطنين من عائلة السواركة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، خلال العدوان الأخير على القطاع، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.