الحبس 3 سنوات وغرامة ألف دينار لمتهم بابتزاز فتاة باستعمال الشبكة الالكترونية

وطن: حكمت محكمة صلح رام الله على المتهم (م،م،خ) بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية 1000 دينار أردني.

وأدانت محكمة صلح رام الله المتهم، استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحقه، بتهمة ابتزاز إحدى الفتيات باستعمال الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، خلافا للمادة15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة.