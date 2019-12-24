الانتخابات الفلسطينية في العناية الفائقة

كتب: فادي أبو بكر

أبدى الشارع الفلسطيني ارتياحه بعد موافقة جميع الفصائل على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، التي لم يمارسها منذ أكثر من اثني عشر عاماً، حيث أن هذا الإجماع سيؤمن ولادة طبيعية لانتخابات فلسطينية من شأنها أن تعزّز الاستقرار في البلد وأن تحافظ على انطلاق المسار العام في اتجاه تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الاحتلالية، والالتفات إلى احتياجات الفلسطينيين وتوفير ما أمكن من الحلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

أكّد الرئيس محمود عباس أنه "لن يقبل إجراء الانتخابات دون القدس، وأن هناك جهودا دبلوماسية تبذل للضغط على "إسرائيل" للسماح بإجراء الانتخابات في القدس".

وبغض النظر عن نوايا الرئيس التي يحاول "البعض" تفنيدها من هذا التصريح، فإن مبرره سياسي ووطني بالدرجة الأولى، خصوصاً في ظل الهجمة المبرمجة على مدينة القدس وكينونتها، من اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى كل الإجراءات الأميركية والإسرائيلية التي تندرج تحت إطار ما يُسمى بـ "صفقة القرن"، حيث أن الهدف الرئيسي من وراء تشدّد الرئيس إزاء هذه المسألة هو الدفاع عن فلسطينية القدس من كل محاولات تهويدها المستمرة.

يُفترض بأن يُشكّل موقف الرئيس الفلسطيني حالة إجماع، عوضاً أن يصبح مسألة إشكالية، كما تبرزه تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق التي قال فيها: "يجب ألا ننتظر موافقة أحد، ولدينا من الآليات والوسائل ما نجعله واقعاً، ولذا يلزم إصدار المرسوم الرئاسي دون انتظار موافقة أحد".

إذا ما افترضنا بأن الانتخابات الفلسطينية ستُجرى وفقاً لرؤية أبو مرزوق، فإن النتائج ستكون وخيمة على مستويات مختلفة، فنسبة الناخبين المقدسيين لن تصل الحد الأدنى المطلوب، خصوصاً في ظل قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان التعسفي الصادر في أغسطس/ آب 2019 الذي يفيد بأن أي نشاط للسلطة والفصائل بالقدس يعد "عملاً ارهابياً".

إضافة إلى ذلك فإن شرط شرعية الوجود الفلسطيني في القدس التي يحتاجها النضال الدبلوماسي الفلسطيني لن يتحقق، حيث ان الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات – إذا ما نجح – سيؤكد فلسطينية القدس، وسيُعتبر بمثابة إقرار إسرائيلي بفلسطينيتها، وهذا ما تطمح له القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

يُمكن القول بأن الانتخابات الفلسطينية ترقد حالياً في العناية الفائقة، وإن أرادت حركة حماس أن تُنقذها وأن لا تمرر مخططات الرئيس عباس التي تعتقد بأنها "مراوغة"!، فعليها أن تعمل بجدّ عبر حلفائها من دول العالم لتركيز الجهد الجمعي الفلسطيني بما يضمن الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس، وأن يبقى العمل على أساس أكل العنب لا قتل الناطور !