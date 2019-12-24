الرئيس: دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

وطن: قال الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم، إن دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس.

وأضاف الرئيس خلال كلمته: نحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصل هذا (الموافقة) سنصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لانها بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت بدون انتخابات ودون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريبا إن شاء الله.

وأوضح، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلة منذ 2006 لأسباب كثيرة، لذا دعونا إلى انتخابات تشريعية أولا ومن ثم رئاسية.

مؤكداً أن جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي إجراء الانتخابات في القدس.

وحول ترميم كنيسة المهد، قال الرئيس: في هذه الكنيسة هناك جهود كبيرة بذلها الجميع من أساقفة ومطارنة وغيرهم، لترميمها وحمايتها، نفتخر بكم وبجهودكم في حماية هذا الصرح الديني التاريخي العظيم، وبجهودكم أيضا سنرمم المغارة التي ولد فيها السيد المسيح، هذا المكان للمسيحيين والمسلمين، وهو مقدس بالنسبة لنا ونحترمه.

وأشاد في كلمته خلال عشاء الميلاد، بمواقف البابا فرنسيس الداعمة لقضيتنا، وقال: نعتز بمواقف هذا الرجل الداعمة للقضية الفلسطينية، ونحترم كل ما يقوم به، فهو ملك السلام في العالم.

وأضاف: هذا الرجل اعترف بدولة فلسطين دون طلب، تحدثنا معه عن السلام وعن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حاضرة الفاتيكان، لنرى العلم الفلسطيني مرفوعا فوق الحاضرة.

مؤكداً أن العاهل الاردني يقف دائما وأبدا هو وكل الشعب الأردني وقفة واحدة من أجل القضية الفلسطينية ومعها. نحن والاردن شعب واحد في دولتين.