انخفاض كبير على درجات الحرارة ... والرياح شديدة السرعة .. وهطول للأمطار في المساء

رام الله- وطن للانباء : يطرأ اليوم انخفاض كبير على درجات الحرارة وتشتد سرعة الرياح في مختلف المناطق لتصبح شديدة السرعة أحياناً وتزداد نسبة الغبار في الجنوب والوسط، وفي ساعات العصر والمساء تهطل الأمطار في شمال البلاد ثم تمتد تدريجياً مع ساعات الليل الى أواسط البلاد، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية خصوصاً في مناطق الجليل وشمال الضفة والسواحل الشمالية والوسطى، ويحتمل تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية ذات هبات نشطة.



غدا الخميس : أمطار مع رياح

تسود أجواء باردة وماطرة وتشتد سرعة الرياح أحياناً، وتهطل الأمطار في مختلف المناطق وتكون غزيرة أحياناً خصوصاً في شمال البلاد وأجزاء من أواسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة وذات هبات قوية أحياناً ، وفي ساعات الليل تشتد الهطولات وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحياناً،



يوم الجمعة "ماطر"

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود اجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق ، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، كما يحذر من تدني مستوى الرؤية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في قمم الجبال. وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة.



يوم السبت : أمطار متفرقة

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة بشكل عام في مختلف المناطق ، وتستمر فرصة هطول الأمطار المتفرقة في معظم المناطق على فترات ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جداً في القمم الجبلية ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة وتنشط أحياناً.