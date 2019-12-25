السلطات السعودية تفرج عن المهندس الفلسطيني بشار أنيس وترحله إلى الأردن

وطن:قال حساب "معتقلي الرأي" إن السلطات السعودية أطلقت سراح المهندس الفلسطيني بشار أنيس، والذي اعتقل ضمن حملة طالت نحو 60 فلسطينيًا في نيسان/ أبريل الماضي.

وأضاف الحساب المختص بالمعتقلين في السعودية على تويتر، إن السلطات نقلت أنيس من سجنه إلى مطار الرياض مباشرة، تمهيدًا لترحيله الأربعاء مع عائلته إلى الأردن.

وأنيس هو ثاني المُفرج عنهم من الحملة التي طالت أكثر من 60 فلسطينياً من المقيمين في السعودية في نيسان/ أبريل، اعتقلوا على خلفية نشاطهم لدعم القضية الفلسطينية.

وكانت السلطات السعودية أفرجت في العشرين من الشهر الجاري عن المعتقل الفلسطيني المهندس عبد الله عوض عودة، وهو أول معتقل تفرج عنه من ضمن 62 معتقلا فلسطينيا وأردنيا في السجون السعودية دون محاكمات.