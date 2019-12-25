جنود الاحتلال يخشون الدخول إلى مستوطنة "يتسهار"

وطن: اعترف جنرال في جيش الاحتلال، بأن جنوده "يخشون" الدخول إلى مستوطنة يتسهار، المقامة على أراضي جنوب نابلس.

وحسب هيئة البث العبرية، فقد قال قائد لواء منطقة "شومرون" في جيش الاحتلال، في حديث استمر لعدة ساعات مع مستوطني يتسهار قبل أيام، إنه "قد ارتُكبت أخطاء لدى اعتقال جنوده، أحد المستوطنين في المنطقة".

وقال إن "أكثر ما يزعجني هو أن الجنود يخافون. أعتقد أن وضعاً يخاف فيه جندي على جسده وحريته، عندما يتجول في يتسهار، هو وضع غير مقبول".

وساد منطقة "يتسهار"، أشد المستوطنات في الضفة الغربية تشددا، توتر بين المستوطنين وجيش الاحتلال، خلال الأشهر الماضية، حيث اندلعت مواجهات بين الجيش ومستوطنين ينتمون لمجموعة "فتيان التلال" الإرهابية، الذين ألقوا الحجارة على الجنود، ما أدى لوقوع مواجهات، أسفرت عن إصابات بين الطرفين، واعتقالات في صفوف المستوطنين. كما أسفرت تلك الأحداث عن أضرار كبيرة في عتاد الجنود.

وقد أصبحت مستوطنة "يتسهار"، التي يسكنها حوالي 1500 مستوطن، ملجأ لمجموعات "فتيان التلال" الإرهابية، الذين ارتكبوا معظم الهجمات التي يسمونها بـ"جباية الثمن"، بارتكاب جرائم كراهية وحوادث اعتداء على أملاك فلسطينية.

وتعتبر الجريمة التي ارتكبها مستوطنو "يتسهار" ضد عائلة "الدوباشة" في قرية دوما العام 2015، شاهد حي على مدى إيمانهم بالإجرام ضد الفلسطينيين.

وتم في هذا الهجوم إضرام النار في منزلين فلسطينيين في القرية الواقعة جنوب نابلس في الهجوم، وكتابة عبارات انتقام على جدرانها، بالإضافة إلى رسم نجمة داود. واستشهد في الهجوم الرضيع الفلسطيني البالغ 18 شهراً علي دوابشة بالإضافة الى والده سعد دوابشة وزوجته ريهام، وأصيب ابنهما أحمد، الذي كان يبلغ 4 سنوات حينها، بإصابات بالغة أيضا. توفي الوالد سعد في آب وزوجته في أيلول من ذلك العام، أثناء نقله للمستشفيات لتلقي العلاج. وخضع الابن أحمد، الفرد الوحيد من العائلة الذي نجا الهجوم، لأشهر من العلاجات لحروق شديدة أصابته جراء الاعتداء.