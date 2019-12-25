نتنياهو يخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن نيته تقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية ومناطق صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

ووفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، سيتم تقديم القرار خلال الأسبوعين القادمين للمصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط.

في سياق متصل، قالت الصحيفة إن أحد المسؤولين الكبار في الليكود جلعاد أردان أعلن أنه سيدعم نتنياهو في الانتخابات الداخلية للحزب باعتبار الأنسب لمواجهة التحديات التي تواجهها "إسرائيل".

ويأتي اعلان نتنياهو نيته بناء الوحدات الاستيطانية في أعقاب جولاته في مختلف أرجاء "إسرائيل"، بعقد المؤتمرات وحشد الدعم لصالحه في انتخابات حزب الليكود المزمع عقدها اليوم الخميس.