بالأسماء.. الاحتلال يقرر مصادرة أموال عائلات عدد من أسرى الداخل المحتل

وطن: قرر الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، مصادرة أموال عدد من الأسرى الفلسطينيين سكان مناطق 48 بتهمة المشاركة بأعمال معادية ضد الاحتلال.

ووفق موقع واللاه العبري، ينص القرار الذي أقره وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، على مصادرة أموال الأسرى التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.

وشملت القائمة الأسرى التالية أسماؤهم:

الأسيران صلاح وإبراهيم البكري المتهمان بتنفيذ عملية في الداخل المحتل، قتل فيها 9 إسرائيليين.

1- الأسير وليد دقة من سكان باقة الغربية داخل الخط الأخضر ومعتقل منذ عام 1986، بتهمة قتل جندي.

2- الأسيرين إبراهيم وياسين بكري، من سكان الجليل ومتهمين بمساعدة فلسطيني في تفجير نفسه عام 2002 وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة 9 مرات.

3- الأسير محمد سعيد جبارين من أم الفحم الذين أدين بقتل 3 جنود عام 1992.

4- الأسير مجاهد ذوفان من مدينة الطيبة المتهم بمساعدة "العدو" وقت الحرب وحكم عليه بالسجن 15 عامًا.

5- والأسير موفق نايف عروق من الناصرة والمتهم بتوصيل فلسطينيين نفذا عملية في المحطة المركزية بتل أبيب ما أدى لمقتل 23 إسرائيلياً وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعمل فيها الاحتلال بشكل مباشر ضد الأسرى الفلسطينيين الذين يتلقون رواتب ومخصصات من السلطة الفلسطينية.