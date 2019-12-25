الارصاد الجوية لوطن : فلسطين تتعرض لمنخفض "قوي" .. وتحذر من السيول وتأثر القطاع الزراعي

وطن - ريم أبو لبن : أوضح مدير عام الارصاد الجوية، يوسف ابو أسعد، بأن منخفض جوي يتسم بـ"القوة" قد هل على الاراضي الفلسطينية وظهرت ملامحه منذ صباح اليوم"الأربعاء" حتى بداية الاسبوع القادم، حيث سيترك أثراً سلبيا على القطاع الزراعي وسنجو منه قطاع المياه، حيث تتساقط الأمطار بشكل غزير لتصل في مناطق الشمال الى 100ملم.

وقال أبو أسعد في حديث لوطن : " بأن 3 أيام القادمة ستحمل أمطارا بكميات ممتازة، حيث ستصل كمية الامطار في رام الله الى 70 ملم، أما مناطق الشمال فتسحل كميات تصل الى 100 ملم، وفي المناطق الجنوبية تصل كميات الامطار الى 50 ملم، وفي غزة أيضا".

وأضاف : " المنخفض قوي، وسيؤير على المزارعين بفعل قوة الرياح وسرعتها، وتساقط البرد، حيث ستتأثر بعض المزروعات التي تكشف للبرد، وبهذا فإن الاثر السلبي للمنخفض سيطال القطاع الزراعي، بينما سيغذى قطاع المياه.

وقال : " نحن بحاجة لكل فطرة ماء".

واوضح خلال حديثه بأن البلاد ستتعرض خلال الـ 3 أيام القادمة إلى تدنى ملحوظ في درجات الحرارة حيث تسجل الدرجة العظمي في رام الله 9 درجات أما الصغرى تصل الى 6 درجات، وتساقط للامطار بشكل غزير في ساعات المساء والليل وتحديدا في المناطق الشمالية، وتكون الأمطار مصحوبة بأجواء باردة شديدة البرودة والرياح عاصفة وشديدة.

وأشار أبو أسعج، بأن فلسطين تتعرض اليوم " الأربعاء" لأجواء غائمة جزئياً حيث تتحول في ساعات ما بعد الظهيرة إلى غائمة، حيث تسقط الأمطار على المناطق الشمالية، لتمتدد خلال ساعات المساء وليل لتسقط بغزارة على المناطق الشمالية، ومصحوبة بعواصف رعدية، وقد يتساقط البرد على بعض المناطق.كما يرافق المنخفض الجوي الذي يبدأ اليوم، رياح شديدة قد تصل في بعض الهبات إلى 90 كيلو متر بالساعة.

ويومي الخميس والجمعة، تبقى الأجواء تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث تكون الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وقد يتساقط البرد أحيانا، كما تبقى سرعات الرياح عالية،وقد تصل إلى 90 كيلو متر بالساعة.

ويوم السبت القادم، تبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، وتسقط كذلك الأمطار بشكل متفرق على مناطق مختلفة من الاراضي الفلسطينية.

وأوضح أبو اسعد بأن الارصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر الانزلاقات على الطرقات، وتشكل السيول والفياضات في الأودية والمناطق المنخفضة،

كما حذرت الارصاد الجوية من سرعة الرياح العالية، ونبهت المزارعين من أخذ الحيطة والحذر بفعل الرياح التي قد تدمر البيوت الزراعية البلاستيكية. وتشكل الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر وخاصة في المناطق والمرتفعات الجبلية.