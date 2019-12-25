وفاة شاب بحادث سير في جنين

وطن: لقي الشاب عبد الكريم فادي مناصرة 22 عاما من سكان مدينة جنين مصرعه اثر حادث سير.

واوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بان الحادث وقع بين مركبة و دراجة نارية في بلدة تلفيت شرق جنين، نتج عنه اصابة شاب عشريني وعلى الفور توجهت سيارات الشرطة والاسعاف، الى المكان وتم نقل المصاب الى مشفى الرازي في المدينة، ونظرا لخطورة حالته الصحية تم نقله الى مشافي الداخل حيث اعلن الاطباء عن وفاته لاحقا.

واضاف ارزيقات بان خبراء الحوادث فتحوا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.