الخليل: الدفاع المدني يغلق مدرسة ابتدائية للبنات لحدوث انهيار في أجزاء منها

وطن: قال الدفاع المدني اليوم الأربعاء، إنه شكّل لجنة مشتركة لمتابعة انهيار جزئي في مدرسة ابتدائية بالخليل.

وأغلق الدفاع المدني ولجنة السلامة العامة بمحافظة الخليل مدرسة ابتدائية بالمدينة بسبب انهيار جزء منها نتيجة وجود حفريات مجاورة.

وأكد مدير الدفاع المدني بمحافظة الخليل العقيد يزن عمر أن الدفاع المدني شكل لجنة متابعة وتحري هذا الانهيار الجزئي، مكونة من لجنة السلامة العامة بالمحافظة، وعدد من مهندسي الدفاع المدني ومهندسي نقابة المهندسين للوقوف على الأسباب والمسؤولية وراء هذا الانهيار.

وأوضح أنه تم أخذ قرار بإغلاق المدرسة التي تحتضن أكثر من 350 طالبة بالمرحلة الابتدائية ومحال تجارية قريبة، ووضع أشرطة تحذيرية لحين التأكد من توفر اشتراطات الوقاية والسلامة فيها، وتصويب الأوضاع.

وانهار جزء من مدرسة الصفا الأساسية للبنات في منطقة عين سارة في ظل وجود حفريات كبيرة تجري بشكل ملاصق للبناء.