"التربية": نتابع باهتمام انهيار جزء من مدرسة في الخليل نتيجة حفريات بجانبها

وطن: قالت وزارة التربية والتعليم إنها تتابع باهتمام بالغ، حادث انهيار جزء من مدرسة الصفا الأساسية للبنات في مديرية تربية الخليل؛ نتيجة أعمال حفريات بجانبها.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن وزير التربية يتواصل بشكل مباشر مع محافظ الخليل ورئيس بلديتها، ويجري اتصالاته مع كافة الجهات ذات العلاقة، وأوفد طاقماً للمتابعة والوقوف على جميع الحيثيات بالتنسيق مع الشرطة والدفاع المدني والبلدية والجهات المعنية.

وأكدت "التربية" أنها باشرت التحقيق بشكل مشترك مع الأطراف ذات العلاقة في حادث الانهيار الناتج عن الحفريات المجاورة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة؛ حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في المدرسة، وعدم تعريضهم للأذى نتيجة هذه الحوادث.

وأضافت "ستتخذ أيضاً كافة التدابير المناسبة، لتوفير البيئة التعليمية الآمنة للطلبة، وبما يحقق مصلحتهم وسلامتهم".