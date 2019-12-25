الشعبية: الاحتلال يبيت النية لقتل الاسير احمد زهران جوعا

وطن: أكد عضو اللجنة المركزية لـ”الجبهة الشعبية علام كعبي ان "وضع الأسير أحمد زهران الصحي خطير جدا ويستدعي التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياته، في ظل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 95 على التوالي".

وقال كعبي الخميس إن "ما يصل من معلومات عن وضع الأسير زهران يؤكد أنّ الاحتلال يبيت النية لقتله جوعا، حيث أنّ كل ما مورس بحقه حتى الآن يدلل على قرار اسرائيلي بتصفيته"، وطالب "بالتحرك العاجل والفوري من قبل الجميع لإنقاذ حياة الأسير زهران قبل فوات الأوان".

وحمل الكعبي "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة التي امتدت أكثر من ثلاث شهور بحق الأسير زهران".