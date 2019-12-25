الأسيرة المقدسية منار شويكي حرّة

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن الأسيرة المقدسية منار شويكي (19 عامًا)، بعد قضائها أربع سنوات، في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء قرار الإفراج بعد أن رفضت محكمة الاحتلال استئناف تقدمت به نيابة الاحتلال على قرار جلسة محكمة "ثلثي المدة"، وفيها قضت المحكمة بالإفراج عنها.

ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة شويكي عام 2015 وكانت في حينه قاصر، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لمدة ست سنوات.

وبذلك يصبح عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال (41) أسيرة بينهم فتاة قاصر.