فتح تقرر احياء انطلاقتها في قطاع غزة

وطن: قررت حركة فتح في قطاع غزة إحياء ذكرى انطلاقتها الخامسة والخمسين في احتفال مركزي في مدينة غزه سيتم تحديد المكان والزمان لاحقا.

وقالت الحركة في بيان لها مساء اليوم إن إحياء ذكرى انطلاقتها الخامسة والخمسين حق مقدس لكل أبناء شعبنا وفصائله، لا يمكن إخضاعه لأي مناكفات سياسية.

ودعت الحركة أبناءها وجماهير شعبنا إلي الجهوزية التامة للمشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى، والالتزام بما يصدر عنها من قرارات ومواقف عبر وسائلها الرسمية، و عدم التعاطي مع الدعوات المشبوهة الصادرة عن جهات خارجة عن الصف الوطني والحركة.