الأسير حامد القواسمي يدخل عامه الاعتقالي الخامس

رام الله- وطن: أنهى اليوم الأسير حامد القواسمي (26 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، عامه الرابع ودخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب القواسمي بتاريخ 24/12/2015، بعد أن اقتحمت منزل عائلته وفتشته، ونقلته إلى التحقيق في "عتصيون"، حيث خضع لتحقيق قاسٍ لمدة شهر ونصف، وبعد تأجيل محاكمته عدة مرات أصدرت بحقه محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكماً بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات.

يشار إلى أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير القواسمي لائحة اتهام تضمنت عدة تهم أبرزها الإنتماء إلى حركة حماس، ومحاولة الحصول على سلاح لتشكيل خلية بهدف الإضرار بأمن الاحتلال، بحسب زعمهم.