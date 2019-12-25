فيديو .. للمرة الثانية .. انزال نتنياهو الى الملجأ بعد اطلاق صواريخ على عسقلان

رام الله - وطن: دوت صافرات انذار في مستوطنات غلاف غزة مساء اليوم الاربعاء، تبعها سماع اصوات انفجارات، خلال زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمدينة عسقلان.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان صافرات الانذار دوت في مدينة عسقلان وسمع اصوات انفجارات ناجمة عن اطلاق صواريخ من قطاع غزة، بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمدينة، حيث سارعت قوات الامن الى انزاله للملجأ.

واكدت وسائل الاعلام العبرية ان اطلاق الصواريخ من غزة كان متعمدا ، حيث اطلق صاروخ من قطاع غزة اثناء مؤتمر تحضيري لانتخابات حزب الليكود في عسقلان، كان يحضره نتنياهو.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان عضو الكنيست ميري ريغيف القت الكلمة بدلا من نتنياهو بعد ان تم انزاله للغرف المحصنة بسبب تفعيل صافرات الانذار.

واتهم جيش الاحتلال الجهاد الاسلامي باطلاق الصاروخ من قطاع غزة، مضيفا انه تم اعتراض صاروخ اطلق من قطاع غزة.

وهذه المرة الثانية التي يجري بها اطلاق صواريخ على المكان الذي يزوره نتنياهو في مستوطنات غلاف غزة، فقد سبق وان اطلقت صواريخ على مدينة اسدود اثناء كلمة لبنيامين نتنياهو اثناء دعايته الانتخابية، وقد جرى تصويره اثناء اقتياده الى الملاجئ بعد دوي اصوات انفجارات في المدينة.