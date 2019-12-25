نتنياهو يهدد من اطلق الصاروخ على عسقلان بالاغتيال

وطن: في اول رد فعل له على اطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان، اثناء تواجده بها، هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مطلق الصاروخ بالاغتيال.

وقال نتنياهو في تعقيب اولي ان من اطلق الصواريخ المرة الماضية على اسدود غير متواجد معنا، في اشارة منه الى القائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا الذي اغتاله جيش الاحتلال في قصف على منزله، ليضيف نتنياهو "ومن اطلق الصواريخ اليوم يجب ان يجهز نفسه".

وكانت صافرات الانذار دوت في مدينة عسقلان مساء اليوم اثناء تواجد بنيامين نتنياهو بها لحضور مؤتمر لحزب الليكود، حيث هرع الى الملاجئ مباشرة، فيما قال جيش الاحتلال انه تصدى لصاروخ اطلق من قطاع غزة .