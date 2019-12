مسلسلات شهيرة سنشاهد نهايتها في 2020

وطن: في العقد الأخير اكتسبت صناعة المسلسلات التلفزيونية مساحات واسعة في تفضيلات المشاهدين، حتى على منافستها الأهم والأقدم والأشرس الأفلام السينمائية، وصنعت العديد من الأعمال الدرامية التي أخذت من السينما الميزانيات العالية والنجوم المشاهير والإتقان والاهتمام بالتفاصيل، مثل "صراع العروش" وغيره من المسلسلات.

وفي 2020 سيظهر بالتأكيد عدد كبير من المسلسلات الجديدة التي ستتنافس على اهتمام المشاهدين، وفي الوقت ذاته سنشهد خروج بعض من هذه المسلسلات من الصراع، وفي هذا التقرير سنرصد أشهرها.

13 سببا

أحدث مسلسل "13 سببا" (13 REASONS WHY) ضجة كبيرة عند عرض أول مواسمه على شبكة نتفليكس عام 2017، ليس فقط لأسباب فنية مثل التمثيل والقصة والإنتاج ولكن لجرأة تناوله مواضيع تخص المراهقين الأميركيين والكشف عن جرائم، مثل التنمر والاعتداءات الجنسية وحتى الاغتصاب في المدارس الثانوية.

وأدى المسلسل للعديد من حالات الإبلاغ عن جرائم مشابهة، وتغييرات في سياسات بعض المدارس الثانوية.

وعلى صعيد آخر، بعدما كان مجرد مسلسل من موسم واحد مبني على رواية تم تجديده لموسم ثان ثم ثالث، وأخيرا موسم رابع أخير سنشاهده في 2020.

المسلسل إنتاج نتفليكس، ومبني على رواية لجاي آشر بالاسم ذاته، وتدور أحداثه حول المراهقة هانا بيكر التي قتلت نفسها وتركت وراءها 13 سببا للموت مسجلة على شرائط كاسيت.

عائلة عصرية

مسلسل "عائلة عصرية" (Modern Family) واحد من أشهر مسلسلات السيت كوم أو المسلسلات الكوميدية الأميركية في السنوات الأخيرة، والذي بدأ بثه في 23 سبتمبر/أيلول 2009، وتدور أحداثه حول جاي بريتشيت وعائلته الكبيرة التي تعيش في إحدى ضواحي لوس أنجلوس، وتتضمن العائلة زوجته الثانية وأبناءهما، بالإضافة إلى الأحفاد وغيرهم.

أضاف كتاب المسلسل بعض تفاصيل حياتهم الشخصية إلى المسلسل الذي اتخذ أسلوبا مختلفا من الكوميديا، حيث يخاطب الممثلون من حين لآخر المشاهدين مباشرة كاسرين الحاجز الرابع للمشاهدة.

تجدد المسلسل لعشرة مواسم عرض آخرها في سبتمبر/أيلول 2018، وأعلن في فبراير /شباط 2019 عن تجدده للموسم الحادي عشر والأخير.

حصل المسلسل على إعجاب النقاد والجمهور، وفاز بالعديد من جوائز الأيمي، خاصة في مواسمه الخمسة الأولى.

سوبرناتشورال

واحد من أشهر مسلسلات الفانتازيا الأميركية وأطولها، امتد إلى 15 موسما وأكثر من 300 حلقة، ولن نشاهده بعد الآن.

بدأ البث عام 2015، ليكون حجر الأساس لمسلسلات أخرى مشتقة منه، وتابع المسلسل بصورة أساسية أخوين يعملان في اصطياد الأشباح والمسوخ والكائنات الخرافية عامة.

حقق المسلسل نجاحا منذ الحلقة الاختبارية "البايلوت" التي شاهدها 5.69 ملايين مشاهد، وكان من المتوقع أن يمتد المسلسل لثلاثة مواسم لكن خالف كل هذه التنبؤات ليظل 15 عاما.

بوجاك هورسمان

بوجاك هورسمان واحد من أشهر المسلسلات التي عرضت في العقد الأخير، وهو رسوم متحركة للكبار فقط، قدم مزيجا فريدا من التراجيديا والكوميديا.

بدأ بثه لأول مرة في أغسطس/آب 2014 على نتفليكس مع حلقة خاصة في عيد الميلاد من العام ذاته، وعلى الرغم من الاستقبال غير الحماسي في البداية فإن المسلسل سريعا ما اكتسب احترام المشاهدين والنقاد، وذلك لتناوله مواضيع مثل الاكتئاب وكرب ما بعد الصدمة والإدمان والعنصرية بصورة ناضجة للغاية لينافس بشدة على لقب أفضل مسلسل رسوم متحركة ويعطيه بعض النقاد اللقب بالفعل.

تم تجديد المسلسل لموسم سادس ختامي من 16 حلقة، عرض نصفه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والنصف الآخر والأخير سيعرض في 31 يناير/كانون الثاني 2020.

كيف تفلت من جريمة قتل؟

مسلسل "كيف تفلت من جريمة قتل؟" (?How to Get Away with Murder) دراما قانونية بدأت في عام 2014، وهو إنتاج الكاتبة والمنتجة الأميركية الأشهر شوندا راهيمس صاحبة أعمال سابقة، مثل "جرايز أناتومي".

وهو من بطولة الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار فيولا دافيس التي تقدم دور بروفيسورة قانون في جامعة فيلادلفيا تتورط مع تلاميذها في جريمة قتل، وحصلت دافيس عن دورها هذا على جوائز عدة، منها "البرايم تايم أيمي" لتكون الأولى من أصول أفريقية.

استمر المسلسل لخمسة مواسم، آخرها كان في سبتمبر/أيلول 2019، وبعد ذلك تجدد لموسم سادس وأخير، لنشاهد نهاية واحدة من أنجح المسلسلات القانونية على الإطلاق.



السهم

"السهم" (Arrow) مسلسل أبطال خارقين مقتبس من إحدى شخصيات "دي سي كوميكس غرين أرو"، وهو محارب للجرائم، وبدأ البث في أكتوبر/تشرين الأول 2012 واستمر لثمانية مواسم، قبل أن يتم الإعلان عن موسم تاسع وأخير يتكون من عشر حلقات فقط.

بطل المسلسل الملياردير الوسيم أوليفر كوين الذي قضى خمس سنوات وحيدا في جزيرة شمال الصين، وعاد إلى مدينته ليحارب الأشرار بسلاحه المفضل السهم والقوس.

اشتقت من المسلسل مسلسلات عدة أخرى، منها "ذا فلاش" عام 2014، و"سوبر جيرل" عام 2016، و"أسطورة الغد" عام 2016، و"بات وومان" عام 2019، وكل منها مقتبس من شخصيات "دي سي" كذلك.