بالفيديو .. الاحتلال يجدد شن غاراته على قطاع غزة فجرا

وطن: شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جديدة فجر اليوم الخميس على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

ففي ساعات الفجر الاولى استهدفت طائرات الاحتلال موقع الميناء الجديد في مدينة خانيونيس بأكثر من ثلاثة صواريخ، واغارت الطائرات على موقع عسقلان التابع للمقاومة شمال قطاع غزة بعدة صواريخ أخرى.

وفي مدينة غزة، أستهدفت طائرات الاحتلال استهدفت بأربعة صواريخ موقعآ للبحرية شمال غرب مدينة غزة، حيث اشتعلت النيران في المكان، دون ان تبلغ المصادر الطبية عن أي إصابات في جميع الغارات الصهيونية على القطاع ، حتى اللحظة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت، مساء امس الأربعاء، عدة أهداف شمال وجنوب القطاع بحجة إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان المحتلة مساء اليوم.

وأستهدفت طائرات الاحتلال عدة مواقع تتبع للمقاومة في قطاع غزة، عرف منها موقع للمقاومة بالقرب من المدرسة الأمريكية شمال القطاع مؤكدًا اشتعال النار داخل الموقع.

وأفادت مصادر محلية، أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الاستهداف الأخير غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد اعلن مساء امس عن تصديه لصاروخ اطلق من قطاع غزة، بعد ان دوت صافرات انذار في مستوطنات غلاف غزة خلال زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمدينة عسقلان.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان صافرات الانذار دوت في مدينة عسقلان وسمع اصوات انفجارات ناجمة عن اطلاق صواريخ من قطاع غزة، بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمدينة، حيث سارعت قوات الامن الى انزاله للملجأ.