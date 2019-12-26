شارعان مغلقان في طولكرم .. الدفاع المدني ينفذ 40 حالة انقاذ واطفاء

وطن: اعلن جهاز الدفاع المدني عن بعض الشوارع المغلقة في مدينة طولكرم بسبب الاحوال الجوية.

وقال الدفاع المدني ان شارعي فرعون (دوار السلام _ سرايا شيرين)، و السكة قرب مديرية الشرطة مغلقان بسبب الحوال الجوية.

واوضح الدفاع المدني ان شارع طولكرم - نابلس يشهد ارتفاعا في منسوب المياه عليه ما يعيق حركة السير.

وسجل الدفاع المدني التعامل مع 40 حالة انقاذ واطفاء من ساعات دخول المنخفض الجوي وحتى صباح اليوم الخميس 26/12/2019.

وتمثلت هذه التدخلات بتصريف المياه في خمس حالات وازالة اجسام متساقطة بسبب الرياح في تسع حالات والتعامل مع حادثي سير نتج عنها ثلاث اصابات وحرائق منزلين في جنين وبيت لحم نتج عنها اصابتين بحالات اختناق.

واهاب الدفاع المدني من المواطنين تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير والاستخدام الامن لوسائل التدفئة والاتصال على الرقم 102 في حالة حصول اي طارىء.