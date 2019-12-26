إطلاق المؤسسة الاستهلاكية للعاملين في الوظيفة العمومية

رام الله - اجتمعت اللجنة التأسيسية للمؤسسة الاستهلاكية في الوظيفة العمومية بمباركة ودعم من الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية وبحضور رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك ومدير دائرة العمل التعاوني في رام الله عبد الناصر عادي.

وترأس الاجتماع الوزير محمد ابو العوض الأكبر سناً حيث جرى انتخاب لجنة لاستكمال إجراءات التراخيص حيث كلّف كل من بسام زكارنة، اسامة النجار ، فيصل العطاري بذلك ،وتم إقرار قيمة السهم بخمسة شواقل والحد الأدنى للاسهم للموظف ٢٠٠ سهم تدفع خلال مدة سنة سيعلن عن بدئها قريبا ، ورسوم الاشتراك ٥٠ شيكل لمرة واحدة ، حيث تشمل المؤسسة جميع موظفي الحكومة المدنيين والعسكرين في شطري الوطن.

وقال بسام زكارنه ان هذه المؤسسة هدفها توفير سلع للموظفين بأسعار مخفضة تتناسب مع دخلهم للتخفيف عليهم وبحيث يكون المنتج الفلسطيني للسلعة الرئيسية فيها وفق استراتيجية الحكومة التي اعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال بحيث ستنتشر فروعها من رفح حتى جنين.

وشدد يوسف الترك ان التعاونيات لها دور كبير في انتعاش الحياة الاقتصادية لشعبنا وان الهيئة ستوفر كل سبل الدعم للمؤسسة. مثمنًا ه"ذه الخطوة الرائعة ومدى دعمها للموظف الحكومي".

وأعلن ابو العوض عن إعداد الدراسات و الجدوى الاقتصادية والخطط التي أعدت منذ فترة حيث سيتم وضع برنامج لنشرها وتعميمها على الموظفين.

وأكد زكارنة ان هذا المشروع للموظفين سيتبعه مشاريع اخرى للموظفين فيما يتعلق في الاسكان وقروض الطلبة لابناء الموظفين.

وثمن زكارنه دور الحكومة وبشكل خاص رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية على الدعم الكامل لدعم الموظفين جيش الحكومة في خدمة الشعب. مقدرًا هذا الدعم الذي ساعد بشكل سريع لإخراج هذا المشروع الذي سيبدأ العمل به خلال فترة قريبة.