قائمة لاتينية الهوى.. برشلونة يضع خطة الانتقالات خلال 2020 لتدعيم الفريق

وطن: كشف تقرير صحفي إسباني، عن ملامح الميركاتو الذي سيقوم به برشلونة، لدعم الفريق الكتالوني في عام 2020، حيث سيضم لاعباً واحداً فقط بحد أدنى في كل خط بالفريق، وحددت الإدارة الرياضية في النادي أسماء معينة لضمّها في الميركاتو الصيفي المقبل، مع مراعاة تطور اللاعبين الشباب القادمين من أكاديمية لاماسيا.

وكشفت صحيفة Sport الإسبانية أن برشلونة يدرس الرحيل المحتمل لأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش في الصيف المقبل، ويراقب لاعبين اثنين في خط الوسط أحدهما الإيطالي ستيفانو سينسي نجم إنتر ميلان.

ويسعى البارسا لضم لاعب وسط بصفات فنية محددة وقدرة على اللعب أمام الدفاع، بشرط ألا يتجاوز سعره 50 مليون يورو، وسبق أن تفاوض مسؤولو برشلونة مع ممثلي سينسي في الصيف الماضي، قبل أن ينتقل اللاعب إلى إنتر ميلان.

وعلى مستوى الهجوم، يبحث برشلونة عن مهاجم ينافس لويس سواريز في تشكيل برشلونة، بشرط أن يكون عمره أقل من 25 عاماً، ويراقب حتى الآن، لاعبين فقط هما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والهولندي مالين نجم آيندهوفن.

ويتفوق لاوتارو على مالين بسبب سجله الخاص بالإصابات، لكن تظل الأزمة التي تطارد برشلونة هي سعر المهاجم الأرجنتيني الذي يتجاوز الـ100 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، لا يزال خياراً مطروحاً في الأفق، خاصة أن سعره سيكون جذاباً، كما أنه يستطيع حسم المباريات، ولكن أولوية برشلونة حالياً في الخط الأمامي، تذهب إلى ضم مهاجم صريح أكثر من دعم مركز الجناح الأيسر.

وفيما يتعلق بالدفاع، فإن برشلونة يراقب لاعبين أو ثلاثة، وذلك رغم تعافي صامويل أومتيتي وتطور رونالد أراوخو، كما ذكرت الصحيفة أن البرتغالي نيلسون سيميدو لم يعد خارج الميركاتو عكس الصيف الماضي، ويمكن بيعه في نهاية الموسم، إذا حصل على عرض مناسب.

يُذكر أن بعض التقارير قالت إن ميزانية برشلونة للميركاتو الصيفي المقبل تبلغ 75 مليون يورو، بالإضافة إلى الأموال القادمة من بيع اللاعبين مثل فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونيخ.