جمعية أحلام الشباب والطفولة تنهي مشروع عروض الأفلام العشرين

وطن: أنهت جمعية أحلام الشباب والطفولة الخيرية للثقافة والفنون جولة لعروضها العشرين ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" شراكة ثقافية مجتمعية تديره مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات" وجمعية "عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة" بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي وبدعم مساند من ((CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي.

ونفذت الجمعية 20 عرض لأفلام ثقافية ومجتمعية، وقد تم عرضها ضمن جولة عروض في العديد من المراكز النسوية والشبابية والمدارس والبلديات في محافظة الخليل. تحاكي هذه الأفلام مشاعر وعقول المجتمع، والتي تتفاوت في الأفكار والنقاشات، فمنها ما كانت مؤيدة للقضايا المطروحة في العروض، مثل فيلم "خيوط من حرير" للمخرجة ولاء سعادة الذي يتحدث عن تراثنا الذي استنزفنا آخر أثاره وحان الوقت لنعيد له مجده وعصره وماضية وحاضره الذي نعيش فيه ومستقبله الذي يجب أن يكون إرث للأجيال القادمة.

وأرجع فيلم "ورق دوالي" للمخرجة دينا أمين الذي كل مشاهد من الحضور سواء كان مغترب أو لديه مغترب أو مسافر خارج الوطن للحظة تختلط بها الكلمات بدموع الحنين والاشتياق، والحديث عن العادات والتقاليد التي كانت تحدي آخر لكل عروس جديدة ذهبت لبيت آخر غير الذي عاشت به سنوات طويلة، مسؤولية كاملة عن البيت وتربية الأولاد فيما بعد، وأهم من ذلك كيف يمكن أن تكوني جزء مهم وفعال في الحياة الزوجة الجديدة مع عائلة وأسرة لها عادات وتقاليد مختلفة.

وكان لفيلم "فرط حب الذهب" للمخرجة غادة الطيراوي الأثر الأكبر في النقاش الذي يجمع ما بين الايجابية والحق للمرأة التي تم التحرش بها أن تتحدث وتدافع عن نفسها والرأي الآخر أن تكتم وتسكت خوفا من الفضيحة والنزاعات العائلية والتي أغلبيتها داخلية، وقسم آخر كان رافض حتى فكرة طرح الموضوع رغم أنه موضوع يحتاج منا لنظرة ثاقبة وتمعن حيث قالت هذه مواضع ليست منا ولا من مجتمعنا بحسب رأيها، نعم كان هذا الفيلم من أكثر الأفلام قوة وله الأثر الكبير في نفوس من ناقشوا هذا الفيلم.

وأظهر فيلم "ياريتني مش فلسطينية" للإعلامية الفلسطينية فداء نصر حب العائلة والبيت من خلال المشاهد التي أخذت داخل غرفتها وبيتها ونقلتنا من دفء المشاعر، إلى ظلم الاحتلال لتضع بين الدفء المأخوذ من حنان الأب إلى وطأة الاحتلال الذي شاهدناه في هذا الفيلم بأبشع الصور حيث قتل الحلم الفلسطيني، وخصوصا للمرأة التي هي أصلا تحدت المجتمع لأن تكون في مكان وعمل ربما لا يحبذ مجتمعنا أن تكون فيه مثل الصحافة التي كانت تعمل في فيها المخرجة، ولكن الجميع من الحضور أجمعوا على رأي واحد وهو الصبر والتحدي وعدم الخذلان والذي كان ظاهرا من عرض الفيلم الذي تحدث عن أحلامنا التي سرقها الاحتلال.