الدفاع المدني لوطن: تعاملنا مع 108 حوادث في الضفة منذ مساء الأربعاء حتى ظهر الخميس

رام الله- وطن: أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، الرائد نائل العزة، لوطن، بأن الدفاع المدني قد تعامل مع 108 حوادث في الضفة، ومنذ الساعة الثامنة صباحاً من يوم "الاربعاء" حتى الواحدة ظهر "الخميس"، أي خلال المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد.

وبحسب المحافظات، فقد حازت طولكرم على النصيب الأكبر من الحوادث، فقد تعامل الدفاع المدني مع 35 عملية انقاذ.

وكان أبرزها: 13 حادثاً في قلقيلية، وجنين 21 حادثاً، ورام الله 11 حادثاً، وبيت لحم 9 حوادث، والخليل 7 حوادث، وسلفيت 6 حوادث، ونابلس 5 حوادث، أما اريحا فسجل فيها حادث واحد.

وعن أبرز هذه الحوادث كشف جهاز الدفاع المدني في بيان له:

- تم التعامل مع 3 حوادث احتراق في 3 منازل منفصلة، دون وقوع إصابات.

- تم التعامل مع حادثي سير نتج عنها 4 إصابات.

- تم التعامل مع تصريف المياه من 52 منزلا ومنشأة.

- تم التعامل وإزالة 24 جسماً ولوحة اعلان وشجرة عن الطريق بجانب فتح الشوارع.

- تم التعامل مع 17 حريقا وبشكل متفرق في مختلف مدن الضفة الغربية.

-تم سحب 5 مركبات عالقة.

- تم التعامل مع 5 حالات لإخلاء مواطنين علقوا في مصاعد، وإخلاء أطفال علقوا في شقق سكنية.



