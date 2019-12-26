القطرية الاسرائيلية تتراجع عن قطع التيار الكهربائي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء

رام الله- وطن: أبلغت اقلطرية الاسرائيلية شركة كهرباء محافظة القدس، مساء اليوم الخميس، عن الغاءها القطع الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء التي توافق 29-30-31 من الشهر الجاري بسبب الأحوال الجوية القادمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن باقي أيام القطع مستمرة حسب جداول القطع المرسلة من قبل كهرباء إسرائيل بعد 31 من الشهر الحالي، مشيرة أنها ستقوم بإطلاع المشتركين أولاً بأول حول كافة المستجدات حال قامت كهرباء إسرائيل بنشر أي جديد حول قطع الكهرباء عن مناطق الامتياز.