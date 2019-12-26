الاحتلال يقتحم منزل الأسير المقدسي علي العباسي

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، منزل الأسير علي العباسي في مدينة القدس.

وافادت مصادر محلية لمكتب "اعلام الاسرى"، إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل الأسير علي العباسي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ وذلك لتهديد عائلته ومنعها من مظاهر الاحتفال بتحرر ابنها من سجون الاحتلال يوم الأحد القادم.

وتستخدم قوات الاحتلال في القدس أسلوب الترهيب لعائلات الأسرى قبيل تحررهم من أجل منع الاحتفالات بذلك ضمن أساليب القمع المستخدمة في المدينة.