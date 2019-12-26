الأسير جميل الدرعاوي تعرض للتعذيب والتحقيق لـ 40 يوما

رام الله- وطن: كشفت مصادر محلية عن تعرض الأسير جميل الدرعاوي (40عاما) من قرية الشواورة جنوب مدينة بيت لحم للتعذيب خلال التحقيق معه.

وقال مكتب"إعلام الأسرى" إن الأسير الدرعاوي تعرض منذ اعتقاله قبل أكثر من شهر لتعذيب شديد خلال التحقيق معه في مركز المسكوبية، حيث تعرض للضرب بعينه اليمنى بواسطة عصا كهربائية، وحدث كسر في وجهه حيث لا يمكن أن يحرك فكه ويعاني من كسور متفرقة في أنحاء جسده، كما تم تأجيل محاكمته لتاريخ 2/1/2020.

وأوضحت المصادر بأن الأسير خضع للتحقيق العسكري المكثف لما يقارب40 يوما نقل خلالها إلى مستشفى "هداسا" ليوم واحد فقط وتم إعطاؤه أدوية مسكنة.

يشار إلى أن الأسير الدرعاوي أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال واعتقل إداريا لمدة أربعة أشهر من نيسان إلى آب 2019، وأعيد اعتقاله في شهر نوفمبر الماضي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.