جرفته السيول.. البحث جار عن الفتى عمري أبو جنب من قرية يركا في الداخل

وطن: تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الفتى عمري أبو جنب (14 عاما) من قرية يركا في الداخل المحتل، جرفته السيول في وادي المجنونة شمال القرية، صباح اليوم، الخميس، جراء أحوال الطقس السيئة، فيما من المقرر أن تتواصل أعمال البحث خلال ساعات الليل.

وحاولت فرق الإنقاذ البحث عن الفتى أبو جنب، بواسطة المروحيات والقوارب الخاصة، بمساعدة عدد من أهالي يركا ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وتمّ التوقف عن البحث بسبب حلول المساء بينما طالب الأهل الطواقم بالاستمرار بالبحث عن ابنهم.

ولاحقًا، أصدرت فرق الإنقاذ بيانًا أعلنت من خلاله أن عمليات البحث ستتواصل خلال ساعات الليل بمشاركة فرق الإطفاء والإنقاذ والجبهة الداخلية التابعة للجيش ووحدات الإنقاذ التابعة للشرطة.

وجاء في بيان لاحق أنه "اتضح من التحقيق الأولي أن فتيين دخلا في دبّاب (تراكتورون) لمجرى المياه وتمكن أحدهما من تخليص نفسه، في حين يجرى البحث عن الفتى الآخر، علما أن جريان المياه قوي جدا في المكان". ووفقا للشرطة يجري البحث عن فتى جرفته السيول والفيضانات إلى وادٍ قرب يركا.

وكان الشاب مجد قاسم من وادي سلامة في الداخل قد جرفته السيول وعثر عليه غائبا عن الوعي قرب البلدة، حيث باشرت الطواقم الطبية التي وصلت الى المكان بعمليات انعاش للشاب بعد انتشاله، لكنها لم تفلح في انقاذ حياته

(عرب48)