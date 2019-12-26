خارجية الاحتلال: سنعود إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة

وطن: أعلن وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن العودة إلى سياسة الاغتيالات، بحق المسؤولين عن إطلاق الصواريخ على دولة الاحتلال انطلاقاً من قطاع غزة.

وقال كاتس، خلال حديث إعلامي، اليوم الخميس، أن جهود استخبارات الاحتلال على الأرض، تتركز حالياً على تحديد من يقف وراء إطلاق الصواريخ على غلاف غزة من داخل القطاع بغية اغتياله.

جاء كلامه، بعد يوم من الحادث الثاني من نوعه هذا العام، حيث أجبر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى قطع كلمته أمام مؤيديه في مدينة عسقلان والاختباء في أحد الملاجىء، إثر دوي صفارات الإنذار في المنطقة، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وتأتي تهديدات الاحتلال باغتيال نشطاء المقاومة، على الرغم من أنّ معظم ضحايا الاغتيالات من المدنيين، خاصة الأطفال، وقد استشهد ثمانية مواطنين من عائلة السواركة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، خلال العدوان الأخير على القطاع، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.