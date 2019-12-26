عام 2019 من السنين العجاف على رونالدو

وطن: ذكرت تقارير صحفية أن عام 2019 كان الأسوأ في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الناحية التهديفية، مقارنة بإحصاءاته في العشر سنوات الأخيرة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها أنه رغم مواصلة الدون رونالدو حصد الألقاب خلال العام 2019، إلا أنه شهد تراجعا واضحا في الأرقام التهديفية، حيث سجل "صاروخ ماديرا" 39 هدفا فقط، من بينها 14 هدفا مع المنتخب البرتغالي، و25 هدفا مع يوفنتوس "البيانكونيري".

وتوج كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، خلال عام 2019 بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وقاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.

واحتل النجم البرتغالي المركز الخامس في ترتيب سباق الهدافين لعام 2019، تاركا الصدارة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، برصيد 54 هدفا، وتلاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في المركز الثاني.

وجاء اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، في المركز الثالث برصيد 44 هدفا، وتلاه الإنجليزي رحيم ستيرلنغ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في المرتبة الرابعة برصيد 40 هدفا.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن معدل تهديف رونالدو يتراجع بصورة منتظمة موسما بعد آخر.

ووصل كريستيانو رونالدو لأعلى نسبة تهديف له خلال عام 2013، عندما أحرز 63 هدفا، وتراجع إلى 61 هدفا في عام 2014، وإلى 57 هدفا في 2015، و55 هدفا في سنة 2016، و53 هدفا في عام 2017، و49 هدفا في سنة 2018، ومن ثم إلى 39 هدفا في العام الجاري.