مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات

وطن: استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات وقدّم أفضل هدية لجماهيره في عيد الميلاد بتحقيقه فوزا عريضا على ضيفه نيوكاسل 4-1 بفضل ثنائية للفرنسي أنطوني مارسيال، الخميس، في المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وهو الفوز الأول ليونايتد في الدوري منذ انتصاريه المتتاليين على توتنهام ومانشستر سيتي مطلع الشهر الحالي، إذ تعادل بعدها مع إيفرتون وخسر أمام واتفورد متذيل الترتيب.

ورفع فريق المدرب النرويجي، أولي غونار سولسكاير، رصيده إلى 28 نقطة وصعد للمركز السابع مؤقتا مقلصا الفارق إلى 4 نقاط مع تشلسي الرابع، الذي سقط في وقت سابق 2-0 أمام ضيفه ساوثمبتون، وإلى نقطة مع توتنهام وشيفيلد.

وكان الضيوف البادئين بالتسجيل على ملعب "أولد ترافورد" من هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى البرازيلي جويلتون داخل المنطقة، فمررها إلى ماثيو لونغستاف، الذي أسكنها بيمناه على يمين الحارس الإسباني دافيد دي خيا (17).

وهذا الهدف الثاني فقط للونغستاف ابن الـ19 عاما هذا الموسم في الدوري، وللمفارقة جاء هدفه الأول أمام يونايتد أيضا على ملعب "سانت جايمس بارك" والذي أهدى من خلاله الفوز لفريقه 1- صفر في المرحلة الثامنة.

وانتفض "الشياطين الحمر" وسجلوا 3 أهداف في غضون 17 دقيقة، أولا عن طريق مارسيال بعدما مرر الظهير الأيسر لوك شو عرضية عن الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة للبرازيلي أندرياس بيريرا، فمهدها الأخير أمام مارسيال، الذي سددها في أسفل الزاوية اليمنى حيث لامسها الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا إلا أنها أكملت طريقها إلى الشباك (24).

وتقدم يونايتد عن طريق الواعد مايسون غرينوود (18 عاما،) الذي اقتنص الكرة إثر تمريرة خاطئة من المدافع السويسري فابيان شار وسددها قوبة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة قبل أن تدخل الشباك (36).

واختتم يونايتد مهرجان أهداف الشوط الاول عن طريق المهاجم، ماركوس راشفورد، برأسية إثر عرضية عن الجهة اليمنى من الظهير آرون وان بيساكا رافعا رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم (41).

وفيما سجل لونغستاف الهدف الأول لنيوكاسل، أهدى شقيقه الأكبر، شون، الهدف الرابع لأصحاب الأرض، بعد أن حاول إعادة الكرة إلى دوبرافكا فخطفها مارسيال وتوغل داخل المنطقة وأسقطها فوق الحارس (51).

وأتيحت فرص عديدة ليونايتد لزيادة غلته إلا أن دوبرافكا كان لها بالمرصاد خصوصا تسديدة الفرنسي بول بوغبا (57)، فيما تصدى القائم الأيسر لتسديدة مارسيال (61).