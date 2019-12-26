رئيس الموساد: إيران على رأس أولوياتنا

وطن: قال رئيس جهاز استخبارات الاحتلال (الموساد)، اليوم الخميس، إن طموح طهران النووي وترسيخ حضورها في المنطقة يتصدر أولويات الجهاز.

وزعم يوسي كوهين بأن "كل عملية إيران النووية وصواريخها طويلة الأمد وتوسعها الإقليمي ودعمها للمنظمات الإرهابية تشكل تحديا لأمن إسرائيل ومواطنيها".

وتابع أن "جميع الهيئات إضافة إلى الرجال والنساء في جهاز الاستخبارات يعملون معا، كقبضة واحدة لتحقيق النتائج".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية، ما زعمه رئيس أركان الجيش الاحتلال، أفيف كوخافي، يوم الأربعاء، بأن "فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري ينقل أسلحة متطورة إلى العراق شهريا"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تسمح باستمرار ذلك".

وزعم كوخافي بأن "إيران غيرت سياستها على مدار العام الماضي وبدأت عمليات هجومية، خاصة ضد دول الخليج".