إغلاق الصناديق | تقدّم نتنياهو على ساعر في انتخابات حزب "الليكود"

وطن: بدأت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود والتي تنافس فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والنائب في الكنيست غدعون ساعر.

وبحسب عينة انتخابية نشرتها شركة دايريكت بولس الليلة، فإن نتنياهو هزم خصمه ساعر بعد حصوله على أكثر من واحد وسبعين بالمائة (71%) من الأصوات. وقد أغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة العاشرة.

وبلغت نسبة التصويت اكثر من تسعة وأربعين بالمائة (49%) من أصحاب حق التصويت. وستُعلن النتائج النهائية صباح غد الجمعة.