تواصل تأثير المنخفض الجوي

رام الله- وطن: يستمر تأثير المنخفض الجوي اليوم الجمعة، حيث يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

وغدا السبت، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والاحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر :

1-شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم /ساعة

2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.