نتنياهو يفوز برئاسة الليكود

وطن: أظهرت نتائج الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، فجر اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فاز بأغلبية أصوات أعضاء الحزب وبفارق كبير عن منافسه، عضو الكنيست غدعون ساعر. وحصل نتنياهو على 72.5% من الأصوات، وساعر على 27.5%. وبلغت نسبة التصويت 49.45%.

وتعهد نتنياهو "بأنني سأقود الليكود إلى انتصار كبير في الانتخابات القريبة (للكنيست) وسنستمر في قيادة إسرائيل"، فيما اعترف ساعر بخسارته، وقال "إنني أهنيء رئيس الحكومة على فوزه بالانتخابات الداخلية"، وأنه "سنقف خلفك من أجل نجاح الليكود في انتخابات آذار/مارس".

وكانت الانتخابات جرت يوم الخميس وصوت نحو 50 الف من 116،048 من نشطاء الحزب.

وقال المشرفون على الانتخابات ان النتائج الرسمية كاملة ستعلن اليوم الجمعة.

وبحسب وسائل الاعلام العبرية فان نسبة المشاركة هذا العام أعلى من النسبة المئوية للناخبين في الانتخابات التمهيدية السابقة لليكود في عام 2014.