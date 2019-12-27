أسماء سلامة تكتب لوطن: معالي وزير التربية والتعليم .. تحية وبعد

مع نهاية الفصل الدرسي الأول للعام الحالي ، أتوجه لمعاليكم بداية بالشكر الجزيل عما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهود في سبيل النهوض بالمسيرة التعليمية في فلسطين .

نعي جيداً حداثة توليكم لمهام منصبكم ، كما نعي أيضاً حجم التحديات التي تواجهها الحكومة ووزارة التربية والتعليم تحديداً ، هذه التحديات التي تشمل كافة المنتمين لأسرة الوزراة من موظفين إداريين ومعلمين ومدراء مدارس وطلبة على حد سواء ، والتي تشملنا أيضاً كأولياء أمور .

وحيث أننا كأولياء أمور نراقب منذ سنوات كافة التعديلات التي يتم إدخالها على النظام التعليمي في فلسطين ونتأثر بها ، إلا أننا مازلنا غير مدركين لحقيقة هذه التعديلات ، ومدى فاعليتها على الأرض .

اسمحوا لي معاليكم أن أدرج لكم بعض النقاط التي تربكنا وأبناءنا الطلبة كل عام ، كما أننا نلاحظ ذات الإرباك مع بداية كل عام لدى المعلمين ..

أولاً : موضوع المناهج التعليمية وما يدور من حديث حولها من العطلة الصيفية وحتى بداية العام الدراسي ، تعديلات وتحسينات ، تغييير مناهج لبعض المراحل بالكامل ، إضافة وحذف ، باتت هذه الخطوة متوقعة كل عام ، وهو الأمر الذي يجعلنا ننتظر المفاجآت كل عام ، هل فعلاً يصب الموضوع في مصلحة الطالب ، أم انها مجرد تجارب تتم كل عام ومازلنا نبحث عن نتائجها ، وإلى متى ستستمر هذه الحالة من عدم الوضوح والاستقرار في طبيعة المناهج التعليمية . نريد مناهج تناسب طلابنا وتلبي احتياجاتهم المستقبلية .

ثانياً : جزئية رصد العلامات، التي تشكل الهم الأكبر لغالبية أولياء الأمور والطلبة ، المعدل النهائي ، كنا لسنوات طويلة نعرف الطريقة التي يتم بها احتساب العلامات .. علامات الامتحانات اليومية 30 والشهرين20 والامتحانات النهائية 40وعلامة المشاركة 10 . ثم بدأت الأمور بالاختلاط علينا ، دخلت مسألة المشاريع التي أشك أن الطريقة التي تنفذ بها هي ذاتها التي وضعت من أجلها ( العمل الجماعي والانجاز داخل الغرفة الصفية ) / حيث بات هناك من احترفوا اتمام هذه المشاريع وبيعها للطلاب بتسعيرات متفاوته ، أو يقوم بعض الأهالي بتحضيرها لأبنائهم ، مع التنويه طبعاً إلى التكلفة المالية المترتبة على ذلك . ثم تم استحداث ما يسمى التقييم النوعي ، الذي لا أعرف حقيقة المعايير التي يتم القييم بناء عليها ، ونسبة العلامات المرصوده للتقييم النوعي كانت 30 علامة وهي علامة ليست بسيطة وغير مضبوطة المعايير ، مما أثار الكثير من الأهالي حول المصداقية في رصد هذه العلامات ، ثم باتت علامة التقييم النوعي هذا العام 15 علامة وما زالت هذه العلامة غير مضبوطة ( مشاريع ، مشاركة ، سلوك ، أو حتى سؤال في امتحان يتم رصد العلامة عليه ) .

نحن بحاجة لنظام رصد علامات يعطي كل ذي حقه وتكون المعايير المتبعة في وضعه واضحة ومنطقية .

ثالثاً : الامتحانات الموحدة ( المديرية ، الوزارية ) ، اسمحوا لي معاليكم أن اتساءل عن جدوى هذه الامتحانات التي تعقد منذ ما يقارب عشر سنوات في مراحل مختلفة ، كانت الامتحانات الوزارية للصف الرابع الأساسي في مادتي اللغة العربية والرياضيات ، وللصف الخامس في اللغة الانجليزية ، والمديرية كانت للصفوف السابع والثامن والتاسع في اللغة العربية والعلوم العامة والرياضيات ، في كل عام تتغير الصفوف التي يشملها الامتحان المديري وقد تتغير المواد التي يتم الامتحان فيها ، وتثير كل عام بلبلة حول مستوى الأسئلة ومدى جدواها ، نسمع عبارات تحليل المحتوى وقياس مستويات الطلبة ، كيف نتوقع من طلبة في الصف الرابع حيث لا يفرض عليهم تقديم الامتحانات في المدرسة وشهاداتهم المدرسية يوضع فيها تقدير فقط ، أن يؤدوا امتحاناً توضع أسئلته من الوزارة ؟؟ أو أن يدرس الطالب فصلاً كاملاً عند معلم/ـة ليأتي آخرون ويضعوا له الامتحان ، أعرف جيداً وجهة النظر القائلة أن المادة موحدة للجميع ومن المفروض تغطية المادة كاملة من قبل المعلم ، فما المشكلة أن يقوم أياً كان بضياغة الأسئلة طالما من ضمن المنهاج ..

وجهة نظر سليمة في حال كانت مستويات المعلمين متقاربة ، وطريقتهم في إعطاء وشرح المادة أيضاً متقاربة ، ولكن الجميع يعرف أن هناك فروقات في القدرات والمستويات بين المعلمين ، تقديراتهم من قبل المشرفين تشير إلى ذلك ، وقد يغفل البعض عن شرح جوانب مهمة في المادة ، أو لا يسعفه الوقت لختم كافة المنهاج ، وبالتالي ليس من العدل أن تأتي الأسئلة دون مراعاة طبيعة الوضع في كل مدرسة ( الفروقات بين المعلمين ، إلى جانب الفروقات بين الطلبة ) .

رابعاَ : المسابقات المختلفة ، حيث يقام كل عام العديد من المسابقات المختلفة في عدة مجالات ، القراءة ، التكنولوجيا ، المناظرة ، الإلقاء والخطابة ، ومفردات اللغة الانجليزية ،الكشافة ، هذه الأنشطة تزيد من قوة الشخصية للطلبة هذا أمر لا شك فيه ، وتبعث فيهم روح التنافس والتحدي ولكنها في نفس الوقت تزيد من الضغط الموجود أصلاً مع كثافة المناهج التعليمية والمتطلبات الأكاديمية الإضافية ، وهو الأمر الذي يصيب بعض الطلبة بالتشتت ، وفي بعض الأحيان تصبح المشاركة في أكثر من منافسة ( وهو أمر حاصل فعلاً ) على حساب الالتزام بحضور الحصص الصفية والتحصيل العام ، في نهاية الأمر هؤلاء طلبة وقدراتهم على تحمل الضغط محدودة مهما كبرت .

في المحصلة العديد من الإشكاليات في النظام التعليمي ، والنتيجة على كافة المشاركين في العملية التعليمية من معلمين ومدراء وطلبة وأولياء أمور ، بتنا نعد العدة مع بداية كل عام دراسي وكأننا نوشك الدخول في حرب ، نرصد الميزانيات للدروس الخصوصية والطلبات خلال العام للمشاريع وغيرها ، ونستعد نفسياً للتعرف على التغييرات الجديدة في المناهج ، وعلى التحديثات في طريقة التعليم ورصد العلامات .. وأكثرنا توتراً من كان لديه ابن/ـة في التوجيهي ( الثانوية العامة) ، عندها تعلن حالة الطوارئ بكل مافي الكلمة من معنى .

معالي وزير التربية والتعليم ،، نحن بحاجة لوضوح الرؤية فيما يتعلق بالنظام التعليمي في فلسطين ، طاقات أبنائنا لا يستهان بها ، وطاقات معلمينا أيضاً ، ما نحتاجه هو التخطيط الناجح والفاعل للوصول إلى أفضل النتائج ، كفانا سنوات وسنوات من التجارب في المناههج التعليمية والأساليب المتبعة في التعليم ،والتي دفع الطالب ثمنها .. نريد الثبات والاستمرارية ، أنهكتنا الضغوط المختلفة في كل عام دراسي ، بتنا - طلبة وأولياء أمور - ننتظر آخر امتحان لنتنفس الصعداء وننعم بهدنة لنعاود الكرة . عطلة سعيدة لكافة الطلبة ومعلميهم وأولياء أمورهم .