الداخل المحتل: العثور على جثة الفتى عمري أبو جنب

وطن: أكد عدد من أهالي يركا أنه تم العثور على جثة الفتى المفقود عمري راجح أبو جنب (15 عاما) صباح اليوم الجمعة، بعدما جرفته السيول، أمس الخميس.

ونقلاً عن موقع "عرب 48"، قال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إنه "تم العثور على الفتى المفقود في وادي المجنونة بين يركا وجت".

وتواصلت أعمال البحث أمس وخلال ساعات الليل، لكن دون جدوى، إذ عثرت طواقم الإنقاذ على جثة الفتى خلال البحث في "وادي المجنونة" بين يركا وجت.

واختفت آثار الفتى منذ أمس الخميس، بعد انجرافه في الوادي بسبب الفيضانات والسيول، إذ كان أبو جنب برفقة صديق له، تمكن الأخير من إنقاذ حياته والخروج من الوادي، وبعد وقت تم إخراج دباب (تراكتورون) كانا على متنه وجرفته السيول.